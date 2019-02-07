Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 9 yaşındaki bir çocuk ile iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra 9 yaşında bir çocuk çıkarıldı
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 9 yaşındaki bir çocuk ile iki kişi yaralı...
07 Şubat 2019 Perşembe 09:30
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