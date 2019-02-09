(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZ ALANININ GÜVENLİK NEDENİYLE BOŞALTILMA ANLARI (ÖZEL)
09 Şubat 2019 Cumartesi 08:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1İzmirlilere karbonmonoksit ölçümü
- 2Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
- 3'Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar...
- 4Aç kalmak kilo aldırıyor
- 5Kansere karşı en ucuz yöntem 'önlem...
- 6Kanser okulu başlıyor
- 7Cilt sağlığı için uzmanından tavsiyeler
- 8(Görüntülü) Organları 4 kişiye umut...
- 9Organları 4 kişiye umut oldu
- 10(Görüntülü) Annelere 'bebek maması'...
- 1(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk,...
- 220 bin sözleşmeli öğretmenin ataması...
- 320 bin sözleşmeli öğretmenin ataması...
- 4Yüksek lisans programı olarak bir ilki...
- 5Yüksek lisans programı olarak bir ilki...
- 6Türkiye'deki Yemenli öğrenci sayısı...
- 7(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk,...
- 8Geleceğin hukukçuları 'tahkim'...
- 9Meslek yemini ederek diplomalarını aldılar
- 10Meslek yemini ederek diplomalarını aldılar
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
- 2Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev...
- 3 İSTANBUL - AVCILAR'DA KAZA YAPAN...
- 4DHA YURT BÜLTENİ - 1
- 5(Görüntülü) Çöken binada bir kişinin...
- 6(Görüntülü) Çöken binanın enkazında...
- 7(Görüntülü) Malatya'da iki otobüs...
- 8(Görüntülü) Kayseri'de TIR ile...
- 9(Görüntülü) Nevşehir'de TIR ile...
- 10(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN...
- 11(Görüntülü) Çöken binanın enkazında...
- 12(Görüntülü) Adıyaman'da iki otomobil...
- 13(Görüntülü) Barselona'da tren kazası:...
- 14(Görüntülü) Milletvekili, canlı yayında...
- 15DHA ANKARA - Bankadan çıkan kişiyi takip...
- 16Bankadan çıkan kişiyi takip edip, 50...
- 17DHA ANKARA - Yabancı Uzman Yönetmeliği'ndeki...
- 18DHA ANKARA - ALS ve SMA hastalıkları...
- 19Yabancı Uzman Yönetmeliği'ndeki...
- 20ALS ve SMA hastalıkları için Meclis Araştırma...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:17
|07:59
|13:30
|16:18
|18:39
|20:10