Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.
(Görüntülü) Kartal'da arama kurtarma çalışmalarında son durum havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı...
07 Şubat 2019 Perşembe 10:07
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