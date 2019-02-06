Zeki GÜNAL - İSTANBUL - KARTAL'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
(Görüntülü) Kartal'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Zeki GÜNAL - İSTANBUL - KARTAL'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında...
06 Şubat 2019 Çarşamba 19:04
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