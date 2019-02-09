Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor vadan da görüntülendi.
(Görüntülü) KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu...
09 Şubat 2019 Cumartesi 09:41
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