Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

(Görüntülü) Kartal D-100 Karayolu'ndaki kaza trafiği kilitledi

KARTAL D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.   Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi....

KARTAL D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.  

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Ö. yönetimindeki 53 BB 856 plakalı araç sağ şeritten gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sol şeritteki Ercan Ş. yönetimindeki 34 KY 5302 araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan Ş. yönetimindeki araç yan yattı. 53 BB 856 plakalı araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın sonucu sürücü  Ercan Ş. ve yolcu Engin E. yaralanırken Ufuk Ö. kazayı yara almadan atlattı. Ercan Ş. ve Engin E. olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328