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(Görüntülü) Kars'ta selde mahsur kalanları AFAD kurtardı

KARS’ta, günlerdir devam eden yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. Selde mahsur kalan bir ailenin en yaşlı ferdi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Ani Harabeleri istikametindeki...

KARS’ta, günlerdir devam eden yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. Selde mahsur kalan bir ailenin en yaşlı ferdi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Ani Harabeleri istikametindeki Subatan yolu üzerinde Tayfun Arslan’a (60) ait çiftlik, Halefoğlu köyü istikametinden gelen sel nedeniyle sular altında kaldı. Evde 3 kişinin mahsur kaldığı ve yüzlerce küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, İl Özel İdaresi ekipleri ve 112 Ambulansı sevk edildi.

AFAD il Müdürü Oktay Aygan yönetimindeki ekipler ilk olarak aileye telefonla ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Resmigül Arslan’ın (83) rahatsız olması nedeniyle AFAD görevlisi Yılmaz Kaban suya girerek yaşlı kadını sırtına alıp kurtardı. AFAD ekipleri mahsur kaldığı yerden kurtardıkları Resmigül Arslan’ı ambulansla hastaneye gönderdiler.

Ardından diğer mahsur kalan çiftlik sahibi Tayfun Arslan ve eşi için harekete geçtiler. İl Özel İdaresi’ne ait kepçeyle suyun önü açılarak yönünü değiştirdiler. Suyun azalmasıyla birlikte ekipler ve mahsur kalanlar rahat bir nefes aldı. Çiftlik sahibinin köpekleri ise kurtarılarak getirildikleri yol kenarından sık sık sahiplerinin yanına gitmeye çalıştılar. Köpekler daha sonra sel üstüne çekilen odun direk üzerinden geçerek sahiplerine ulaştılar.

 

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