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(Görüntülü ) Kars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

KARS’ta aniden bastıran şiddetli yağmur, bazı yolları kısa sürede göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, saat 21.00 sıralarında şiddetini artırdı. Faikbey Caddesi Çamlıca...

KARS’ta aniden bastıran şiddetli yağmur, bazı yolları kısa sürede göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, saat 21.00 sıralarında şiddetini artırdı. Faikbey Caddesi Çamlıca Durağı kavşağındaki rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yolun karşısına geçemeyince, hızlı seyreden araçlarda yayalara su sıçratarak zor anlar yaşattı. Bir vatandaş ise işyerinden poşet alıp ayaklarına takarak yolun karşısına geçebildi. Belediye görevlileri ihbar üzerine olay yerine giderek tıkanıklıkları açtı ve suya yön vererek caddeyi rahatlattı.

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