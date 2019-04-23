(Görüntülü) Kars'ta 23 Nisan çoşkusu

KARS'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenlere Vali Türker Öksüz, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen (HDP), Adalet Komisyonu Başkanı Soner Fevzi Vurur, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Kafkas halk oyunları ve mahalli halk oyunları ekiplerinin sunduğu halay gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, törende asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklar da ilgi odağı oldu. Halk oyunları ekibi, Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile bazı il protokolünü halaya kaldırdı. İl protokolü ve vatandaşlarda çocuklarla halaya eşlik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören down sendromlu çocukların sergilediği zeybek gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. KOMUTAN, HDP'LİLERİN ELLERİNİ SIKMADI Öte yandan sabah tören başlamadan önce Hükümet Konağı önüne gelen Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, karşılaştığı AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı ile tokalaştıktan sonra elini 14'üncü Mekanize Payede Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut'a uzattı. Ancak Nohut, başkanın ve arkasından gelen HDP'li belediye meclis üyelerinin elini sıkmadı.