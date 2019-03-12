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(Görüntülü) Karlıova'da 18 projenin açılışı yapıldı

BİNGÖL Valiliği tarafından Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan 18 proje, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle için açıldı. Bingöl Valiliği tarafından 2018 yılı içerisinde okul, kapalı spor...

BİNGÖL Valiliği tarafından Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan 18 proje, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle için açıldı.

Bingöl Valiliği tarafından 2018 yılı içerisinde okul, kapalı spor salonu, öğretmenevi, kültür merkezinin de bulunduğu 45 milyon lira maliyetle 18 projenin açılış yapıldı. Karlıova Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile çok sayıda davetli katıldı.

İlçeye yapılan yatırımların sinevizyon gösterimi yapılmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova'da bugün açılışı yapılan 18 projeyle birlikte Bingöl genelinde 81 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Karlıova ilçesine güzel hizmetler kazandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Karlıova ilçemize çok güzel hizmetler kazandırdık ve Karlıova adeta yeniden inşa edildi. Devlet bir adım atınca millet de bir adım attı. Vatandaş da evlerini yapıp, yeni yatırımlar yaparak Karlıova çok farklı bir ortama kavuştu. Geçmişte 10-15 yılda yapılamayan işleri, 1 yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah’a hamd ediyoruz ve şükür ediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese, istikrar olmazsa, güven ortamı olmazsa emin olun bu hizmetler olmazdı. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları batıda ne varsa, doğuda da aynısı olacak demeseydi, bu zihniyetle hareket etmeseydi, bugün bu hizmetleri burada bulamazdık" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla toplu açılış için kurdele kesilmesiyle program sona erdi.

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