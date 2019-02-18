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(Görüntülü) Karla kaplı yaylada gezmek için 'Paletli Toros' yaptı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde oto tamircisi Gökhan Türkmen, hurda olarak aldığı Toros marka otomobiline ilave lastik ekleyerek çevresine palet taktı. Görenlerin ilgi odağı olan paletli otomobil, karlı kaplı Hıdırnebi Yaylası'ndaki testi...

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde oto tamircisi Gökhan Türkmen, hurda olarak aldığı Toros marka otomobiline ilave lastik ekleyerek çevresine palet taktı. Görenlerin ilgi odağı olan paletli otomobil, karlı kaplı Hıdırnebi Yaylası'ndaki testi de başarıyla tamamladı. İlginç tasarımlı paletli otomobilin test görüntüleri de paylaşıldığı 'Doğan Kabak' adlı youtube kanalında beğeniyle izleniyor.
İlçede, sanayi sitesinde oto makas ustalığı yapan Gökhan Türkmen, geçen yıl satın aldığı 1977 model Toros marka otomobili, karla kaplı arazide daha iyi kullanabilmek için kolları sıvadı. Türkmen, iş yerinde revizyona soktuğu araca, ilave lastik ekleyerek çevresine palet taktı. İlginç tasarımlı aracın işçiliğini tamamen kendisi yapan Türkmen, çalışmalarını 1 yıl gibi sürede tamamladı. 8 bin liraya mal ettiği aracın direksiyon aksamını da değiştiren Türkmen, direksiyon yerine kolla çalışan tank düzeneğindeki fren sistemini araca entegre etti. Oto ustası, bu sayede aracının hareket halindeyken dönmesini sağladı. Görenlerin ilgi odağı olan paletli otomobil, karlı kaplı Hıdırnebi Yaylası'ndaki testi de başarıyla tamamladı. Paletli araç, karlı yollarda kolayca yol alabiliyor.
'HER YERE ÇIKABİLİYOR'
Aracının her yere çıktığını belirten Gökhan Türkmen, Kışın yaylada fazla kar olduğu için, normal arabalarla çıkamıyorduk, bu nedenle böyle bir şey tasarlayıp yapmak istedim. Çalıştığım yerde boş zamanlarımda bunun üzerine çalıştım ve bu şekilde paletli bir araç yaptık. Aracımız her yere çıkabiliyor, şu an yaylada kullanıyoruz. Vatandaşların ilgisini çekiyor, yaylaya gelen vatandaşlar fotoğraf çekmek istiyor, kullanmak istiyor. Ben bu aracı 1 yıl önce aldım, paletli kar aracını yapmak için. Maliyeti ve yakıt tüketimi düşük olsun istedik. Yapımı 1 yıl sürdü, toplamda işçilik hariç 8 bin TL maliyeti oldu. Satmayı düşünebilirim ama biraz daha kullandıktan sonra. Şu an için bir paha biçemiyorumö dedi.

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