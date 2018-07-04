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(Görüntülü) Karayoluna giren inekler yüzünden trafik durdu

BİNGÖL- Muş karayoluna giren başıboş inek sürüsü nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bir süre aksayan ulaşım, ineklerin yoldan geçip gitmesiyle normale döndü. Başlarında çoban bulunmayan inek sürüsü, sabah saatlerinde Bingöl-Muş...

BİNGÖL- Muş karayoluna giren başıboş inek sürüsü nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bir süre aksayan ulaşım, ineklerin yoldan geçip gitmesiyle normale döndü.

Başlarında çoban bulunmayan inek sürüsü, sabah saatlerinde Bingöl-Muş karayoluna girdi. Yola dağılan inekler nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarını durdurup sürünün gecmesini bekledi. Bir süre bekleyen sürücüler, zaman zaman inek sürüsünün arasından yavaşça ilerlemeye çalıştı. İneklerin yoldan geçmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bölgede sürekli aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten sürücüler; "Her zaman burada manzara bu. Buraya kısa sürede bir altgeçit yapılarak hayvanların buradan geçirilmesi sağlanmalıdır. Bazen karanlıkta yola çıkan hayvanlar kazalara sebep oluyor. Çok arkadaşımız bu yolda kaza yaptı. Buna bir çare bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 

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