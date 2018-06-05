(Görüntülü) Karamollaoğlu'nun Yomra'daki afişi kaldırıldı

Fatih TURAN TRABZON,()Trabzon'un Yomra ilçesinde bir binanın dış cephesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin altına asılan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun posteri, partililer tarafından kaldırıldı. SP Trabzon milletvekili adayı Cevat Kurt, posteri daha önce asılması için izin veren bina sahibine baskı uygulanması sonucu kaldırmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Yomra ilçesi Karadeniz Sahil yolu üzerinde inşaat halindeki 5 katlı bir binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı. Saadet Partisi teşkilatı da genel başkanları için hazırlattığı posteri aynı binanın alt tarafına astı.İddiaya göre bina sahibi bir süre sonra aradığı SP'lilerden posteri kaldırmasını istedi. Binanın olduğu alana gelen SP'liler vinç yardımıyla posteri indirdi. 'BASKI NETİCESİNDE İNDİRİLDİ' SP Trabzon milletvekili adayı Cevat Kurt, bina sahibine baskı uygulandığını öne sürdü, Genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Karamollaoğlu'nun da fotoğrafının bulunduğu 'Değiştir' hectekli afişimiz iktidar güçleri tarafından bina sahibine uygulanan baskı neticesinde indirildi dedi. Milletvekili adayı Ümit Çebi de posteri sorun çıkarmadan indirdiklerini kaydederek Sayın Cumhurbaşkanımın resminin orada olması bana batmadı ama benim cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu'nun resminin orada olması kime battı Bu ülkede adaletin ve hukukun olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. diye konuştu.