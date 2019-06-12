(Görüntülü) Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması: Yanlış yaptıklarını kabul etsinler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isminin başına 'terör' ifadesi eklenerek, pasaportunun yenilenmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara, "Birazcık dürüst, samimi olun. Ben yalan söylemem. İtham etmek için de söylemedik. Hiç olmazsa yanlış yaptıklarını kabul etsinler. 'Yok böyle bir şey' demek ayıptır, yalan söylemektir" yanıtını verdi. SP lideri Temel Karamollaoğlu, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye'de son zamanlarda giderek, önem kazanan 'Suriyeli mülteciler' sorunu olduğunu söyleyerek, İdlib meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu, "Bazı belediyelerin mültecilere yardımları durdurması, bazı yerlere girmelerine engel koymalarını tasvip etmiyoruz. İç çatışmanın artması, terörün artmasına sebep olur. Allah kimseye Suriye gibi bir kader yaşamayı nasip etmesin. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı gösterdiği tavır, dünyaya örnek olacak bir tavırdır" diye konuştu. 'BUNALDIK SEÇİMDEN' Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İstanbul'da yenilenecek seçime odaklandığına vurgu yaparak, "Bu seçim, Türkiye’mizin geleceğini karartacak veya aydınlık dönemi başlatacak seçim değil. Bir belediye başkanlığı seçimi, iktidar da muhalefet de olabilir. Bunu abartıp, iktidarın, ülkenin meselelerini ikinci plana itmesini doğru bulmuyorum. Ciddi bir ekonomik kriz var. Asgari ücret neredeyse açlık sınırının yarısında kaldı. Bunaldık seçimden. Vatandaşın sandığa gitmemesinin belki bundan sonra sebeplerinden birisi de budur. Bizim ülke meselelerimizi mutlaka ön planda tutmaya ihtiyacımız var. Halbuki AK Parti’nin esas meselesi ise 'biz bu seçimleri kazanalım da ne yapılacaksa ondan sonra yapalım, tövbeyi bile geriye bırakalım'. Bu aslında kabul edilebilir bir yaklaşım tarzı değil iktidar için" dedi. 'KAYBEDECEKLERİNİ GÖRDÜKLERİ ZAMAN AYAKLARI YERE BASIYOR' Karamollaoğlu, AK Parti’nin 23 Haziran İstanbul seçimi için stratejisini tamamen değiştirdiğini, bundan memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Bazen kaybedeceklerini gördükleri zaman ayakları yere değiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi miting yapmıyor, 'ben aday değilim' diyor. Baştan beri böyle deseydiniz. Sanki İstanbul’u kazanmak kaybetmek ölüm kalım meselesi haline geldi. İki aday televizyonda görüşecekler. İster itibar edin ister etmeyin bizim partimizin adayı var. Siz bunları görmezden gelirseniz olmaz. 'Demokrasi tam olarak işliyor' diyemezsiniz. 'Ya solcusun ya sağcı' diyerek, zorla Türkiye'ye gömlek giydirmeye çalışıyorlar. Biz de hakçıyız. Bizimle ilgilenen çevreler genelde doğru şeyleri söylüyor." 'S-400 TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZI OLMALIDIR' Karamollaoğlu, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "S- 400'ler meselesi var. F-35’lere karşı bu gündeme getiriliyor ABD tarafından. Ama F-35 ile ilgili uzmanların söyledikleri endişeye sevk ediyor. Aslında bunlar da bir fiyasko olabilir. Ama S-400’ler olmazsa olmazımız olmalıdır. Biz bu konuda hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz. Taviz vermemesi icap eder. S- 400 konusunda Rusya ile ilişkimiz kesinleşti, imalatlar bitti ve en geç iki ay içinde teslimat başlayacaktır. Türkiye bundan bir adım geri attığında artık kimse Türkiye'ye güven duymaz" dedi. 'BİRAZCIK DÜRÜST OLUN' Karamollaoğlu, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle pasaportunun yenilenmemesi yönündeki açıklamasının ardından Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "'Pasaportum yok' demedim ki. Pasaport yenilemeye gittiğim zaman 'sizin pasaportunuzu yenileyemeyiz. İsminizin karşısında terör yazıyor' dediler. Benim pasaportumu birkaç gün sonra verdiler ama gittiğim zaman bana verememelerinin sebebi, 'ismininiz önüne konulan şerhtir' dediler. Şimdi İçişleri Bakanı da açıklama yaptı. Birazcık da dürüst olun. Bu konulara ben girmedim. Devlet, aşiret yönetilir gibi yönetilmez. İçişleri Bakanı'na birisi laf atıyor, hemen 'atın şunu içeriye'. Bana pasaporta müracaat ettiğim zaman vermediler. Araç plakasının hemen geçiş üstünlüğünü kaldırdılar. İki korumam vardı, ikisini de aldılar. İçişleri Bakanı yaptı. Kim yaptı? Bunları sen yaptın. Birazcık dürüst, samimi olun. Ben yalan söylemem. İtham etmek için de söylemedik. 'Gerçek görülsün' diye söyledim." 'YOK BÖYLE BİR ŞEY DEMEK AYIPTIR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına itibar etmediğini belirten Karamollaoğlu, "Ben bunu ispata da her zaman açığım. Terörle benim bir bağlantım şimdiye kadar olmadı. Acaba Sivas hadiselerinden dolayı bir şey oldu mu diye düşündüm. Çok zaman geçti ama milletvekilliği yaptım o olaylardan sonra, ikinci dönem Sivas Belediye Başkanı oldum. En fazla söyleyebilecekleri 'yanlışlık olmuş'. Hiç olmazsa yanlış yaptıklarını kabul etsinler. 'Yok böyle bir şey' demek ayıptır, yalan söylemektir" diye konuştu. 'BELKİ DAHA FAZLA ASKERE İHTİYACIMIZ VAR' Karamollaoğlu, TBMM’de görüşülmeye başlanan 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili gelişmeleri de değerlendirerek, "Endişe verici bir gelişme. Bizim silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmemiz icap eder. Asker terhisini bırakın daha fazla belki askere ihtiyacımız olacak. Hemen askerlik altına alıp, 2 ay içinde onları savaşa hazır hale getiremezsiniz. AK Parti içinde de farklı görüşlerin olduğunu biliyorum. Ümit ediyorum ki bu işi şimdilik askıya alırlar" dedi.