Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından organize edilen 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu. ANKARA ()
(Görüntülü) Karamollaoğlu, 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu (2)
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından organize edilen 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu. ANKARA ()
28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:39
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