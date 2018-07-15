(Görüntülü) Karamanlı 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı

KARAMAN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il protokolü 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Yalçın'ın kabrinde dualar okundu. Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ve Milli Birlik günü kapsamında il protokolü, şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz günü küllüye önünde F-16'ların attığı bomba sonucu şehit olan Muhammed Yalçın'ın Kazımkarabekir ilçesindeki evini ziyaret etti. Ziyarete Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Ak Parti Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ak Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve protokol üyeleri katıldı. Evin önünde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sırasında şehit babası Selahattin Yalçın gözyaşlarını tutamadı. Duaların ardından baba Selahattin Yalçın, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Karaman Valisi Fahri Meral'e, Ak Parti Karaman İl Başkanı'nın kendisini makamından kovduğunu söyledi. Bu sırada Vali Meral'in koruması da şehit babasına, "Burası yeri değil ağabey, bak basın da çekiyor" dedi. Vali Meral ise "Bu özel bir konu" dedi. "Olsun çekebilirler" diyerek konuşmasını sürdüren şehit babası Selahattin Yalçın, "Ben il başkanının yanına ziyarete gittim. İl başkanı 'Başkan yardımcısının yanına git' falan diyerek beni hiçe saydı. Ben artık bunlara hakkımı helal etmiyorum. Ben bir daha artık oraya gitmiyorum, gitmeyeceğim. Allah, Tayyip Erdoğan'a benim ömrümden ömür versin. Ben her zaman onun peşindeyim. Ben oraya onlardan bir şey istemek için gitmedim. Ben ne para istedim ne pul istedim. Resmen beni kovdu. Ben şehit annesi babası olarak ziyarete gitmişim keşke gitmeseydim de bunlarla karşılaşmasaydım. Yeri değil ama ben geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana uyuyamıyorum çok zorumuza gitti. Bunları siz de bilin sayın vekillerim" dedi. Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise "İl başkanımız adına ben sizden özür diliyorum" diyerek, şehit babasını teselli etti. Karaman Valiliğince hazırlanan Şehit Muhammet Yalçın'ın fotoğrafı bulunan duvar saati Vali Fahri Meral tarafından aileye hediye edildi. Şehit babası Yalçın, duvar saatindeki oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum seni bu vatan için verdik. Bu vatana canımız feda olsun" diyerek, gözyaşı döktü.