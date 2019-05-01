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(Görüntülü) Karaman ve Aksaray'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

KARAMAN ve Aksaray'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', coşkuyla kutlandı. Karaman'da işçi sendikaları üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. İşçiler ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı....

KARAMAN ve Aksaray'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', coşkuyla kutlandı.

Karaman'da işçi sendikaları üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. İşçiler ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP'liler de eşlik etti. Yürüyüşten sonra işçiler adına konuşan Eğitim- Sen Karaman Temsilcisi Emir Koçak, ''Biz, EYT'li, atanamayan öğretmen, atanamayan mühendis, atanamayan doktor istemiyoruz. Biz, ülkemizin stratejik işletmelerinin, fabrikalarının, arazilerinin yabancı şirketlere satılmasını istemiyoruz. İstihdamın bir parçası sözleşmeli, taşeron, ücretli istihdamı, kuralsız esnek çalışma sistemlerini istemiyoruz'' dedi. Kutlamalar, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

Aksaray'da da işçiler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı. İşçiler adına konuşan Türk Metal Sendikası Aksaray Şube Başkanı Muharrem Taşdemir, kıdem tazminatının fona devrini istemediklerini belirtti. Ardından işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekerek bayramlarını kutladı.
 

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