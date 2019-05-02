(Görüntülü) Karakoçan'da 4 inek sel suyuna kapıldı

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere sağanakta taştı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan 4 inek, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler için yöre sakinleri ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere sağanakta taştı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan 4 inek, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler için yöre sakinleri ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.