(Görüntülü) Karadeniz'de üretiyor dünyaya pazarlıyor

Osman ŞİŞKO, TRABZON ()TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde marangoz Mustafa Kaya (37), 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok otantik eşyayı sosyal medya üzerinden başta Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor. İlçede marangozluk yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kaya (37), çocuk yaşta başladığı ahşap ve marangoz sanatıyla yarattığı eserler ilgi odağı oldu. Marangozculuk mesleğinde 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Kaya, 150 metrekarelik atölyesinde ahşaba yön vererek yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok otantik eşya üretiyor. İlçe sakinlerince daha önce Karadeniz?in kıvrak zekasını gösterip, uzun soluklu çalışmalarının ardından ahşaptan otomobil yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken marangoz ustası, atölyesinde el emeği ile yaptığı ürünleri de sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı. Artan talepleri yetiştirmekte zorlanan Kaya ahşap ürünleri yurt içininin yanı sıra başta Avrupa ve Körfez ülkeleri üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor. 'AHŞAPTAN YOK YOK' Ahşabı sanat eserine dönüştürdüklerini belirten Kaya, ?Burada uzun yıllardır süregelen ahşap geleneği daha yenilikçi yöntemlerle, ürünlerle geleceğe taşımanın gayretindeyiz. Geçmişten günümüze aktarılan ahşap işçiliğini devam ettiriyoruz. Ahşap iskemle, sandalye, masa, beşik, kaşık gibi birçok otantik eşya da üretiyoruz. Biz bunları daha yenilikçi yöntemlerle, özelliğini kaybettirmeden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim atölyemizde ahşaptan yok yok. Aklımıza ne gelirse onu yapıyoruz. Ahşabı burada sanat eserine dönüştürüyoruz. Değerini bilen usta ellerde işlenirse, ahşap sanat eserine dönüşür. Burada değerini bilerek, hakkını vererek işliyoruz ve sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz dedi. 'TALEPLERE CEVAP VEREMİYORUZ' İnternet ve özellikle sosyal medya üzerinden ürünlerin yoğun talep gördüğünü anlatan Kaya, Sosyal medya aracılığıyla bugün dünyanın 4 bir yanına eserlerimizi ulaştırabiliyoruz. Şuan da taleplere cevap veremiyoruz. Üretim kapasitemiz sınırlı. Özellikle şimşir kaşığa Avrupa'dan çok yoğun bir ilgi oluyor. Araplarında ahşap ürünlerimize talebi yoğun oluyor. Hatta biz bu talebe cevap verebilmek adına turistleri Uzungöl'de gezdirebilmek için ahşaptan araba tasarlayıp onların beğenisine sunduk. Şuan da bu araç Uzungöl'de hizmet vererek turistleri gezdiriyor. Ürünlerimiz Körfez ülkeleri, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkelerinin tamamına gidiyor. Bu ihracat bazında olmasa bile gelen turistlerin satın alıp ülkelerine getirdiğini görüyoruz. Dünyanın 4 bir yanına ürünlerimiz ulaşıyor diye konuştu.