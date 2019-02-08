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(Görüntülü) Karadeniz'de batan teknede ölen 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün meydana gelen olayda; Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, balık...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün meydana gelen olayda; Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Ancak tekne Taşburun köyü açıklarında denizdeki dalga nedeniyle alabora olup, battı. Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzerek kurutulurken, Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.
Kara ve Azaklıoğlu'nun cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 balıkçı için  Özlüce Köyü Merkez Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları ile birlikte İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnebolu Müftüsü Abdullah Bora tarafından öğle namazı ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Hayati Kara Özlüce Köyü'nde, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü?nde topağa verildi.

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