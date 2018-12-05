İstanbul - KARADAĞ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre Bogdanovic'in makam aracına koruma aracına aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Bogdanovic ve yanındaki kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
(Görüntülü) Karadağ kültür bakanı kaza geçirdi 2(Aktüel 1)
İstanbul - KARADAĞ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre Bogdanovic'in makam aracına koruma aracına aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Bogdanovic ve yanındaki kişi tedbir amacıyla...
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
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