(Görüntülü) Karaciğerindeki kist yerine yağ bezesini aldıkları iddiası

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Emine Temizel (60) özel hastanede ameliyat olduğunu ve doktorun karaciğerindeki kist yerine yağ bezesini aldığını iddia etti. Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunduğunu söyleyen Temizel, "Özel hastanede yapılan operasyondan sonra başka bir hastaneye gittiğimde kitlenin orada durduğunu ve orada bulunan yağ bezesinin alındığını söylediler. Psikolojim bozuldu. Üniversite hastanesinde yeniden ameliyat olarak kisti aldırdım" dedi. Başiskele'de yaşayan Emine Temizel, 2017 yılında ağrıları nedeniyle İzmit'te özel bir hastaneye gitti. Yapılan inceleme ve tetkiklerde Temizel'in karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Emine Temizel, karaciğerindeki kist yerine yağ bezesi alınarak iki gün sonra taburcu edildi. Temizel ve ailesine de filmlerde bazen yanlışlık olabileceği, karaciğerinde kist bulunmadığı söylendi. Ağrıları artınca yeniden özel bir hastaneye giden Temizel'in karaciğerinde yine kist tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Emine Temizel'in karaciğerindeki kist ameliyatla alındı. Emine Temizel, kist yerine yağ bezesini alan özel hastanedeki doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. 'DOKTOR MASADA KALIP ÖLEBİLECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİ' Yaşadığı süreçle ilgili psikolojisi bozulduğunu söyleyen Emine Temizel, "Özel bir hastanede bağırsak ameliyat oldum, 3 ay arayla kontrollere gidiyordum ve bir kontrole gittiğimde doktor 'senin karaciğerinde küçük bir kitle' var dedi. Bana doktoruma gidip ameliyat ettirmemi söyledi, eğer ameliyatla alamazsa bize haber göndersin biz, ışın tedavisiyle yakarız dediler. Ben de sonuçlarımla birlikte doktora gittim. Sonuçlara bakınca doktor 'Biraz zor bir yerde ama yine alırız' dedi. Hemen yatışımı yaptım, paramı ödedim, ameliyat oldum. Sonuçları patolojiye gönderdi ve yanıma gelip bana 'senin ciğerinde kitle yoktu, yağ bezesi vardı, onu aldık' dedi. Kızım sorunca doktora, filmlerde bazen yanlışlık olabilir şeklinde cevap verdiler. Başka bir hastanedeki doktora gittiğimde, bana ameliyatta hiç kitleye dokunulmadığını söyledi. Sonra bizi üniversite hastanesine yönlendirdiler. Orada tekrar ameliyat oldum ve kitleyi aldılar. Bu süreçte mağdur edildik, benim psikolojim bozuldu. Bir süre kemoterapi gördüm ve şu anda da 3 aylık tedavilerim devam ediyor, çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim, doktor masada kalabileceğimi, ölebileceğimi söylemişti. Sorumlulardan şikayetçiyiz ve ceza almalarını istiyoruz" dedi. 'HAYVAN SATIP AMELİYAT PARASINI ÖDEDİM' Eşinin rahatsızlığı nedeniyle büyükbaş hayvanını sattığını söyleyen Bahadır Temizel ise şöyle konuştu: "Eşimin karaciğerinde bir kist vardı, bir özel hastaneye götürdük 2 Ağustos günü ameliyat ettiler, ayın 4'ünde bizi taburcu ettiler. Eşimin şikayetleri devam edince başka bir özel hastaneye gittik, bize 'bu kist alınmamış, yerinde duruyor' dediler. Biz de üniversite hastanesine gittik, orada ikinci defa ameliyat ettiler eşimi. Kist de yerinde duruyormuş ilk ameliyatta, hiç dokunmamışlar. Biz mağdur edildik, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim, Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettim. Şikayetim sonuçlanmadı, sonuçlanmasını bekliyoruz. Ben hayvanlarımı satıp ameliyat parasını ödedim, yapmadığı bir ameliyatı neden yaptıklarını söylüyorlar."