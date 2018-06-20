(Görüntülü) Karabük’te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KARABÜK’te, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kişiler kapalı alanlara sığındı. Başta Fevzi Fırat Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bir işyeri sahibi dükkanına su girmesini önlemek için kum çuvalları ile kapı girişine barikat yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi.