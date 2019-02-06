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(Görüntülü) Karabük Valisi Gürel'den yaya geçidi uyarısı

KARABÜK,() ? KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğinde öğrencileri yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda bilgilendirdi. Vali Gürel, yılda bin 700 kişinin yayaların ve sürücülerin haklarını bilmemesinden...

KARABÜK,() ? KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğinde öğrencileri yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda bilgilendirdi. Vali Gürel, yılda bin 700 kişinin yayaların ve sürücülerin haklarını bilmemesinden kaynaklı öldüğünü belirterek, bunu minimuma indirmek istediklerini söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan etkinlik Karabük'te de gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki yaya geçidi olan noktalarda trafik polisleri, yayaların geçişini sağlamak için durdurdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindekilerle birlikte yaya geçitlerinden geçerken, ilkokul öğrencilerini yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Vali Gürel, kendilerine meraklı gözlerle bakan vatandaşların yanına giderek kendisini tanıttıktan sonra "Bugün burada niye bu kadar insan toplanmış olabilir?" diye sorduktan sonra, "Yayaların önceliği konusunda farkındalık oluşturma çalışıyoruz. Önemli bir eylem yapıyoruz. Devlet eylem yapar mı? Evet eylem yapar. Çünkü önemli bir konu ile ilgili eylem yapıyoruz. Yılda 1700 kişi sırf yayaların ve sürücülerin haklarını bilmemesinden kaynaklı kazalarda hayatlarını kaybediyor. Bunları minimuma indirmek istiyoruz. Hakkımızı bilmemizde fayda var." dedi.
Vali Gürel daha sonra çocuklara çikolata ve kırmızı düdük, vatandaşlara da üzerinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' yazılı bez çanta ve kalem dağıttı. Trafik polisi ekipleri, farklı noktalardaki yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara yaklaşık 500 bez çanta dağıttı.

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