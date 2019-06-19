(Görüntülü) Karabük Üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK () - KARABÜK'te ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okuyan ikiz kız kardeş, birlikte kep attı. Karabük Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan 10 bin 998 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.



Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda düzenlenen törende, yağmur nedeniyle öğrenci velilerine yağmurluk dağıtıldı. Veliler, tribünlerdeki yerlerinden çocuklarının tören geçişini heyecanla izledi.



22 YILDIR HİÇ AYRILMADILAR



Aslı Nur Altan(22) ve Kübra Nur Altan(22) Hemşirelik Bölümünden birlikte mezun olup kep fırlatmanın sevincini yaşadı. Aslı Nur Altan (22), "Ayrılmamak için ailemizle birlikte karar verdik ve burayı seçtik. Her şey çok güzeldi" dedi.



Kübra Nur Altan, ise "İkizimle birlikte okuduğum için çok mutluyum. Birlikte hemşirelik bölümü okumaya karar verdik. Ailemizin yanında olmak ve birbirimizden ayrılmamak istiyorduk. Şu anda gayet mutluyuz ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuduk, hiç ayrılmadık. Bundan sonra hemşire olarak devam edeceğiz. Hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Bundan sonra birlikte çalışacağız" diye konuştu.