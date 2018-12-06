(Görüntülü) 'Kara Şimşek' dizisinden etkilendi otomobilini konuşturdu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Aytekin Çınar (45), yıllar önce izleyip etkilendiği 'Kara Şimşek' dizisinden esinlenerek otomobilini cep telefonuyla çalıştırıp, kapılarını kilitleyebiliyor. Oluşturulan sesli sistem de bu komutların yerine getirildiği uyarısında bulunuyor. Beyşehir'de yaşayan, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Aytekin Çınar, yıllar önce izlediği ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde izlenen David Hasselhoff'ün oynadığı 'Kara Şimşek' adlı diziden esinlerek, otomobilini cep telefonundan yönettiği bir sistem geliştirdi. 19 yıllık otomobilini konuşur hale getiren Aytekin Çınar, model otomobilinin motorunu akıllı cep telefonuyla uzaktan çalıştırıp cam ve kapılarını açabiliyor. 'Kuş serisi 1993' model otomobilini konuşur hale getirirken, akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen özellikleri uzun yıllar uğraştıktan sonra gerçekleştirdi. Boş zamanlarını elektronik ve yazılım teknolojileriyle uğraşarak geçirdiğini söyleyen Çınar, "Komutları konuşmayla cevaplıyor, konuşmayla yerine getiriyor. Dolayısıyla daha sonraki projemde kendi sesime duyarlı bir yazılım hazırlayarak tüm bu uygulamaları ve fazlasını kendi sesimle kontrol etmeyi hedefliyorum" dedi.