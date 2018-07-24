(Görüntülü) Kapuzbaşı Şelaleleri klima gibi

UGANDA'daki Victoria şelalelerinden sonra dünyanın en yüksekten dökülen ikinci şelalesi ünvanına sahip olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleri, bunaltan yaz sıcağında yerli ve yabancı turistler için klima görevi görüyor. ​Milli Parklar içinde yer alan Orta Torosların, Hacer Ormanları’nın kar sularını, yaz aylarında suyun gücüyle deldiği kayaların arasından Zamantı Irmağı'na bırakan ve daha sonra bu suları Seyhan Irmağı’na taşıyan Kapuzbaşı Şelalesi, Türkiye'nin önemli doğa cennetleri arasında yer alıyor. Aladağlar üzerinde, Kayseri- Adana il sınırında yer alan Kapuzbaşı Şelalesi, doğal klima görevi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, şelalenin döküldüğü noktada buz gibi suda ellerini, yüzlerini yıkayıp, paçalarını sıvayıp çıplak ayakla dolaşarak serinliyor. Ancak, suyun soğukluğu nedeniyle, çıplak ayakla uzun süreli yürümek mümkün olmuyor. Kapuzbaşı Şelalesi'nin güney yamacı yakınındaki Büyük Çakır Mahallesi'nde bulunan Güney Şelale de doğaseverlere ayrı bir güzellik sunuyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı Şelalesi ve çevresiyle ilğili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin turizm master planı yaptırdığını belirtti. Öztürk, ''Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki Kapuzbaşı Şelalesi, yaz aylarında gündüzleri normal sıcaklıkların en az 5-6 derece altında seyrediyor. 70 metre yükseklikten akan sular doğal bir serinlik ve saçtığı su zerrecikleriyle kilima etkisi yapıyor. Sıcaklardan bunalanları Kapuzbaşı'na davet ediyoruz. Hem, bu dünyaca ünlü doğal güzelliği yakından görüp, hem de şelalemizde serinlemelerini bekleriz'' dedi. KAPUZBAŞI ŞELALESİ Kayseri'nin Yahyalı İlçesi, Kapuzbaşı Mahallesi'nde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri 500 metrekarelik alan içerisinde 7 ayrı şelaleden oluşuyor. Doğa çatlağından, kayalar arasından fışkırıp 70 metre yükseklikten Zamantı Irmağı'na dökülüyor. İrtifa akışı itibari ile Uganda'da 100 metre yüksekliğinden dökülen Victoria çağlayanından sonra, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi konumunda bulunuyor. 'Tepe' adlı blok kayadan çıkan şelalelerin beşi tepenin doğusunda, ikisi güneyinde bulunuyor. Şelalelerin suları, Aladağ-Aksu suları ile birleşerek Zamantı Irmağı'na, oradan da Seyhan Nehri'ne karışıyor. Aladağ zirvelerinde bulunan kar ve buzulların erimesiyle beslenen, yaz-kış suları hiç kesilmeyen şelalelerden doğudaki 3 şelale, Takım şelale adını alıyor. Debisi yaz aylarında saniyede 27 bin 500 litreye ulaşan ve deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte olan Kapuzbaşı takım şelaleleri, çağlayan sularının sesi ve süt beyaz rengi ile doğanın görkemli görüntüsünü ortaya koyuyor.