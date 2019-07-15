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(Görüntülü) Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün de gurbetçi yoğunluğu yaşandı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler,...

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün de gurbetçi yoğunluğu yaşandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana akın akın gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan geçişlerini sağlarken, sınır kapısında zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Fransa'dan yaz tatilini memleketi Afyon'da geçirmek üzere gelen Salih Çelik, Sırbistan ile Bulgaristan'da yolların bozuk olmasından şikayet etti. Çelik, "Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından çocuklarla beraber Marmaris'e tatile gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Yaz tatilini Balıkesir'de geçirmek için İngiltere'den gelen Mehmet Kaplan ise, "Senelik izinlerimizde her yıl memlekete gelip 4 hafta tatil yapıyoruz. Bu yıl da geldik çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

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