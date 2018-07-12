(Görüntülü) Kapıcı dairesinde olimpiyat hayali

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kapıcılık yapan ailesine apartmanın çöp toplama ve temizlik işlerinde yardım eden, 130 santimetre boya ve 49 kilogram ağırlığa sahip halterci Soner Coşkun (20), Meksika'da elde ettiği dünya üçüncülüğünün ardından olimpiyat madalyası ile başarısını taçlandırmak istiyor. Coşkun, "Sporla kendime güvenim çok arttı. Başarımla ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Antalya'da yaşayan Coşkun ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü Soner, akondroplazi (cücelik) ile dünyaya geldi. Cüceliği nedeniyle çocukluğunda zor dönemler geçiren Soner, kendisiyle dalga geçilmesi yüzünden eğitimine de geç başladı. Kapıcılık yapan ailesine apartman temizliği ve çöp toplama işlerinde yardım eden Soner, eğitiminden arda kalan zamanlarda da spor yaptı. Kendisi gibi cüce arkadaşının yönlendirmesiyle 1 yıl önce haltere başlayan Soner Coşkun, henüz ilk ayında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 63 kilo kaldırarak, Türkiye rekoru kıran Soner'in hayatı, elde ettiği sportif başarıyla bir anda değişti. 49 KİLO AĞIRLIĞINDA, 130 KİLO KALDIRIYOR Meksika'da, geçen yılın Aralık ayında düzenlenen 'Para Powerlifting Gençler Dünya Şampiyonası'nda 93 kilo kaldıran Soner Coşkun, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takım formasıyla uluslararası başarı kazanmanın gururunu yaşayan Soner, '2020 Tokyo Paralimpik Oyunları' hazırlıklarına başladı. 130 santimetre boya ve 49 kilogram ağırlığa sahip Soner, olimpiyatta altın madalya kazanma hedefiyle 130 kilo ağırlığı kaldırarak, çalışmalarını sürdürüyor. Gününün büyük bölümünü antrenörü Ekrem Celil ile Antalya Spor Salonu'nda çalışarak, geçiren Soner Coşkun, bu yıl üniversite sınavına girdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen Soner, beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini söyledi. 'HEDEFİM ALTIN MADALYA' Ailesiyle 2 odalı kapıcı dairesinde kaldıklarını ve gününün büyük bölümünü antrenman yaparak, geçirdiğini anlatan Soner Coşkun, "Kapıcı ailenin çocuğuyum. Apartmanda çöp toplayıp, paspas yaparak, annem ile babama yardım ediyorum. Spora 1 sene önce başladım. 1 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra dünya üçüncüsü oldum. Spora başlamadan önce cüce olmam nedeniyle insanların bana aşağılayıcı baktığını düşünüyordum. Sporda kazandığım başarılar sonrası bu düşüncem değişti. Cüce olmam nedeniyle zor anlarım oluyor. Mesela otobüste insanların arasında sıkışıyorum. Güzel, sempatik yönleri de oluyor. Cüce olmam nedeniyle arkadaşlarımla şakalaşarak, eğlenceli vakit de geçiriyoruz. Spor hayatımı değiştirdi. Farklı ülkelere gittim. Kazandığım başarılar, gururum oldum. Sporla kendime güvenim çok arttı. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Başarımla ailemi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.