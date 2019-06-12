(Görüntülü) Kapadokya'da müzelere 9 günde 121 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 121 bin kişi ziyaret etti.



Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü bölgesi Kapadokya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçirdi. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Müzesi, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini 121 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da değerlendirilen peribacaları ve tüf kayalara oyulu yer altı yerleşim merkezleri ile dikkat çeken Kapadokya'ya ziyaretlerin sürdüğü belirtildi.



