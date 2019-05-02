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(Görüntülü) Kapadokya'da 1 Mayıs yoğunluğu

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin gözde kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yoğunluk yaşandı....

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin gözde kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yoğunluk yaşandı. 1 Mayıs'ı hafta sonu ile birleştiren tatilciler, bölgedeki otelleri doldurdu. Turizm işletmelerindeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, özellikle tur otobüsleriyle gelen öğrenciler, bölgede yoğunluğa neden oldu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ise Göreme Açık Hava Müzesi oldu. İlk Hristiyanlık dönemine ait kaya kilise ve manastırların yer aldığı bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler rehberleri aracılığıyla bölgenin tarihi hakkında bilgiler aldı. Turizm ve seyahat işletmecisi Coşkun Kırtıl, 1 Mayıs itibarıyla Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğunun devam ettiğini, otellerdeki doluluk oranının da yüzde yüzlere ulaştığını söyledi. Kırtıl, turistlerin doluluk nedeniyle civar illerdeki konaklama tesislerine yönlendirildiğini belirtti.

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