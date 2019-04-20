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(Görüntülü) Kanyon Ekstrem Festivali motokros gösterileriyle başladı

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kanyon Ekstrem Festivali, motokros gösterileriyle başladı. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda gerçekleşen festivale; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey Kaymakamı...

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kanyon Ekstrem Festivali, motokros gösterileriyle başladı.

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda gerçekleşen festivale; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, Ulubey Belediye Başkanı AK Parti'li Veli Koçlu, protokol üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'ün üzerinde ekstrem sporcusu katıldı. Vali Kocabıyık, festivalde yaptığı konuşmada, Uşak'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bölgenin yükselen yıldızlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi. Vali Kocabıyık, "Ulubey Kanyonu, Ulubey ve Banaz Çayı boyunca devam eden 76 kilometre uzunluğu ile binlerce yıl bu bölgedeki medeniyetlere yaşam merkezi olmuştur. Suyun bereketiyle buluşan muhteşem doğa, pek çok insanın yaşamayı ve görmeyi arzu ettiği bir mekan olarak geçmişten günümüze değerini korumuştur. Kanyon boyunca gezdiğinizde göreceksiniz ki kurulan antik kentler ve bu antik kentlerin sahip olduğu tarihi zenginlik, gelişmişlik bu bölgenin değerini de gözler önüne sermektedir" dedi.

Ulubey Kanyonu'nun Frigyalılardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Kaymakamı Onur Özaydın ise "Sadece Ulubey Kanyonu değil aynı zamanda Blaundus Antik Kentimiz ve diğer tarihi değerlerimiz de çok önemli kültürel geçmişe sahip" diye konuştu.

Uşak Valiliği'nin himayesinde Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştirilen festival, ekstrem sporcularının motokros gösterileriyle başladı. Bu akşamki Yusuf Güney konserinin ise Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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