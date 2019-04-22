(Görüntülü) Kanseri yenen öğretmene okulunda meşaleli karşılama

DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu’nda görev yapan ve 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yunus Aydın (28), tedavisinin sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları meşalelerle karşılayarak, 'yeniden doğdun' diyerek pasta kesti.



Düzce İsmetpaşa Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yunus Aydın, 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Yunus öğretmen 1 yıldır Ankara’da yürüttüğü tedavisi sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları, ‘Evine hoş geldin’ yazılı kağıtlar, konfeti ve Suat Suna’nın ‘Seni buldum’ şarkısıyla karşıladı. Okul kapısında Okul Müdürü İzzet Ölmez tarafından karşılanan Yunus öğretmenin duygulandı.



Yunus Aydın için öğretmenler odasında, ‘Yeniden iyi ki doğdun’ yazılı pasta kesen mesai arkadaşları, “Allah uzun ömürler versin” dedi. Yunus öğretmen ise, “İnşallah hep birlikte, gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Oldukça duygulandım. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah inşallah kimsenin başına böyle sıkıntılı zor haller vermesin. Verdiği zaman ise atlatmayı nasip etsin. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.” dedi.