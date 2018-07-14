(Görüntülü) Kanserden ölen oğlu için 83 gün pedallayacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da kanserden kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak isteyen Coşkun Ortaçakıroğlu (65), 83 gün boyunca 16 il ve Kıbrıs'ı bisikletle aşacak. Ortaçakıroğlu, tur dönüşü gezdiği yerlerden aldığı toprakları oğlunun kabrine dökecek. Antalya'da emekli muhasebeci Coşkun Ortaçakıroğlu, 7 yıl önce 20 yaşında kemik kanserinden kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak için yolları pedallıyor. Bisikletine çadırını ve yaşam malzemelerini yükleyen Ortaçakıroğlu, tur süresince üzerine giydiği 'Cemsiz 7 yıl' yazılı ve oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü çıkarmıyor. 2013 yılından bu yana her yıl farklı illere bisikletle tur düzenleyen Ortaçakıroğlu'nun bu yılki hedefi, Antalya'dan yola çıkarak 83 günde 16 il gezmek. EMEKLİ AYLIĞIYLA GEÇİNECEK Antalya'dan yola çıkan Coşkun Ortaçakıroğlu, önce Afyonkarahisar'a, ardından Eskişehir üzerinden Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkale, Yozgat, Niğde, Mersin'e kadar gidecek. Taşucu Limanı'ndan ferbotla KKTC'ye geçmeyi planlayan Çakıroğlu, dönüşte Karaman, Konya, Uşak, Muğla ve İzmir'e gelip turunu sonlandıracak. Günde 60 kilometre yolu pedallayarak yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetmeyi hedefleyen Ortaçakıroğlu, akaryakıt istasyonlarında konaklayıp marketlerden aldığı hazır gıdalarla beslenecek. Sadece emekli aylığıyla bu turu tamamlamayı planladığını anlatan Ortaçakıroğlu, "Yollarda beni en çok rüzgar ve yağmur zorluyor" dedi. OĞLUNUN MEZARI İÇİN TOPRAK GETİRECEK Geçen yıl çıktığı 64 günlük turda çok zorluk yaşadığını, her şeye rağmen güzel geçtiğini belirten Coşkun Ortaçakıroğlu, 110 kilo çıktığı turda 95 kiloya düştüğünü anlattı. Zorlu bir yolculuğun kendisini beklediğini aktaran Ortaçakıroğlu, "4 bin 500 kilometrelik bir tur. Günde 60 kilometre gitmeyi planlıyorum. Gittiğim illerden çok az miktarda toprak alıp, Antalya'ya gelince oğlumun kabrine dökeceğim" dedi. Tura çıkmadan önce tartıldığını ve 110 kilo olduğunu aktaran Ortaçakıroğlu, turdan 90 kilogram dönmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.