(Görüntülü) Kanser hastası anne, oğlunun yakındaki cezaevine sevkini istiyor

ADIYAMAN'da, güvenlik korucusu eşi şehit olan kanser hastası Zeliha Eskici, "En küçük oğlum işlediği bir suçtan dolayı 5 yıldır Elazığ Cezaevi’nde. Hastalığımdan dolayı yolculuk yapamıyorum. Yetkililerden çocuğumun Adıyaman Cezaevi’ne nakledilmesini istiyorum" dedi. Adıyaman’da yaşayan Zeliha Eskici, güvenlik korucusu olan eşi Abdurrahman Eskici'nin 1989 yılında Kayatepe köyünde PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olmasının ardından, 4 oğlu ile birlikte yaşamaya başladı. 4 çocuğundan 1’i devlet memuru, 1’i hastane çalışanı, 1’i ise babası gibi güvenlik korucusu oldu. En küçük oğlu Recep Eskici (35) işlediği bir suçtan dolayı 5 yıl önce tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi, burada 1 yıl kalan Eskici daha sonra ise Elazığ Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Aradan geçen sürede kanser hastalığına yakalanan Zeliha Eskici, sağlık sorunları nedeni ile oğlunu ziyarete gidemediğini belirterek şunları söyledi: "Eşim şehit olalı 30 yıl oldu. 4 oğlum var onlara hem analık hem babalık yaptım, büyüttüm. Halen oğlumun birisi köyde baba mesleği olan koruculuk yapıyor. Bir oğlum devlet memuru, bir oğlum da hastane de çalışıyor. En küçük oğlum işlediği bir suçtan dolayı 5 yıldır Elazığ Cezaevi’nde yatıyor. Daha 7 yıl cezası var. Elazığ bize uzak. Çocuğumu gidip görme imkanım olmuyor. Hastalığımdan dolayı yolculuk yapamıyorum. Çocuğum Adıyaman Cezaevi’ne nakledilsin, cezasını burada çeksin. Adıyaman Cezaevi’ne nakledilirse hiç olmazsa haftada bir kez gider görürüm. Çocuklarım baba hasretiyle büyüdü ama torunlarım babasız büyümesin." Babası Elazığ Cezaevi'nde olduğu için ziyaretine gidemediklerini söyleyen 11 yaşındaki Abdurrahman Eskici ise "Adıyaman’a gelmesini istiyorum. Babamı çok özledim babamı görmek istiyorum" dedi. 7 yaşındaki kızı Elif Eskici de "Babam Elazığ’da. Babamı çok özlüyorum" diye konuştu.