MAŞE/İSTANBUL,()-'KANLI Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
(Görüntülü) 'Kanlı Ay' İstanbul semalarında (Ulus)
MAŞE/İSTANBUL,()-'KANLI Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu...
28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:38
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