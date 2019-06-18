Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi. Kangal ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak ilçe genelinde etkili oldu. Kısa sürede ilçe caddelerinde su birikintileri oluşurken, yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yeni Mahalle üzerinde ise yolda çökme meydana geldi. Şiddetli yağış nedeni ile ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri de suların tahliye edilmesi ve hasar gören yerlerin onarımı konusunda çalışma yaptı.
(Görüntülü) Kangal'da sağanak
Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi. Kangal ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak ilçe genelinde etkili oldu. Kısa sürede...
18 Haziran 2019 Salı 17:32
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