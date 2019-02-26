KONYA ()Konya'nın Kulu ilçesindeki iki gün önce bir işyerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak altından yılan çıktı. Yılan bir çuval içerisine konularak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği yöneticileri Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ya getirildi. Dernek üyeleri, yılanı, bir araziye götürüp fare deliğine sokmak istedi. Ancak yılan ilk seferinde fare deliğine girmedi. Daha sonra başka bir fare deliğine götürülen yılan burdaki deliğe girerek gözden kayboldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yılanın fare deliğine bırakılarak gözden kaybolması ile Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ın bu işten duydukları memnuniyet dile getiriliyor.
(Görüntülü) Kanalizasyon kazısında çıkan yılanı, fare deliğine bıraktılar
KONYA ()Konya'nın Kulu ilçesindeki iki gün önce bir işyerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak altından yılan çıktı. Yılan bir çuval içerisine konularak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği yöneticileri Murat Uludağ ve...
26 Şubat 2019 Salı 17:56
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