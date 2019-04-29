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(Görüntülü) Kanalizasyon çalışmasında tünel bulundu

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinliğinde tünel bulundu. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Tomarza Belediyesi ekipleri,...

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinliğinde tünel bulundu. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında  derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi. Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de haber verildi. Mahalle muhtarı Ahmet Doğan, belediye ekiplerinin kazısı sırasında tarihi bir yapının ortaya çıkarıldığını belirterek, "Burada yeraltı şehrinden bahsediliyor. Eğer bahsedildiği gibi mahallemizde bir yer altı şehri varsa, bunu gün yüzüne çıkarıp, turizme kazandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

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