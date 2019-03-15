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(Görüntülü) Kamyonun çarptığı 3 katlı bina yıkıldı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarpması sonucu kolonları hasar gören 3 katlı binanın yıkılmasına karar verildi. Binanın yıkımına başlandı. Önceki gün Aşık Seyrani Caddesinde meydana gelen kazada, Erciyes Dağı'ndan...

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, freni boşalan kamyonun çarpması sonucu kolonları hasar gören 3 katlı binanın yıkılmasına karar verildi. Binanın yıkımına başlandı.

Önceki gün Aşık Seyrani Caddesinde meydana gelen kazada, Erciyes Dağı'ndan inen Celal Çetiner (50) yönetimindeki 38 JH 157 plakalı kamyon, ilçe merkezine girişte freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, park halindeki 4 otomobile ve ardından yol kenarındaki 3 katlı binaya çarptı. Binanın giriş katında bulunan beyaz eşya deposuna giren kamyonda sürücü Celal Çetiner ve yanındaki Şener Korkmaz (42) öldü, apartmanın önünde bekleyen 2 kişi ise yaralandı.

BİNA YIKILDI

Kazanın ardından binada oturan 19 kişi tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, binada hasar tespit çalışması yaptı. İncelemede, binanın taşıyıcı kolonlarının hasar gördüğü belirlendi. Riskli bulunan binanın yıkılmasına karar verildi. Binada oturanların eşylarını tahliye etmesi ardından bugün apartmanın yıkımına başlandı. İş makinesi ile yapılan çalışma ile binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kaza sırasında depoda hasar gören yaklaşık 800 bin lira değerindeki beyaz eşyanın da enkaz altında kaldığı belirtildi.
 

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