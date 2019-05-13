(Görüntülü) Kamyonetin çarptığı köpeğin başından ayrılmadı
KARABÜK’te, kamyonetin çarptığı köpek yaralandı. Sürücü kaçarken, yolun ortasına fırlayarak yaralanan köpeği diğer araçların çarpmaması için yolun kenarına alan Dursun Şeref, belediyeden ekip gelmesini bekledi. Olay, öğle saatlerinde...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:10
KARABÜK’te, kamyonetin çarptığı köpek yaralandı. Sürücü kaçarken, yolun ortasına fırlayarak yaralanan köpeği diğer araçların çarpmaması için yolun kenarına alan Dursun Şeref, belediyeden ekip gelmesini bekledi. Olay, öğle saatlerinde Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. 100. Yıl Mahallesi’nde memur olarak görevli olduğu okula yürüyerek giden Dursun Şeref, yola fırlayan köpeğe çarpan kamyoneti ve kaçan sürücüsünü gördü. Dursun Şeref, çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına fırlayan yaralı köpeği, diğer araçların çarpmaması için yolun kenarına aldı. Çetin daha sonra, Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, arka ayaklarından yaralanan köpeği yoldan alarak tedavisi için Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Kamyonet mobese kameralarından tespit edilerek, sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
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