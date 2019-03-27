(Görüntülü) Kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (3)
27 Mart 2019 Çarşamba 01:38
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