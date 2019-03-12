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(Görüntülü) Kamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildi

BURSA'da okul ve bilim sanat merkezinin dış camlarının temizliği için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç okulun bahçesine devrilirken, aracı kullanan sürücü hafif yaralandı. Bahçede kimsenin bulunmaması,...

BURSA'da okul ve bilim sanat merkezinin dış camlarının temizliği için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç okulun bahçesine devrilirken, aracı kullanan sürücü hafif yaralandı. Bahçede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi'nin ve yanında bulunan Beşevler Anaokulu'nun dış camlarını temizlemek için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç, anaokulunun bahçesine düşerken, sürücü K.K. hafif yaralandı. Araçta da hasar oluştu. Okul bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, haber alan veliler kısa sürede okula gelerek çocuklarını aldı. Okuldan çıkarılan çocuklar, vincin devrilme sesini duyduklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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