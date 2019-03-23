Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

(Görüntülü) Kamyon ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki...

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon kavşakta Murat Aygüner'in .(37) kullandığı  68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon ve otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Aygüner,  eşi Sultan Aygüner (29),  çocukları Ecrin Aygüner(4), Ahmet Aygüner(8) ve  Durdane Aygüner (11) yaralandı. Kamyon şoförü Çetinkaya da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Aygüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Soruşturma sürüyor.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328