(Görüntülü) Kamu denetçilerine bir kişiden bir yılda 250 başvuru

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, hak aramanın çok önemli bir olay olduğunu ancak bazen istismar edildiğini belirterek, sadece 1 kişinin kamu kurumu ya da çalışanlarıyla ilgili yılda 250 başvuru yapmasını örnek gösterdi. Malkoç, "Bunun üzerine çözüm olarak mahkemeye başvurarak eşini vasi tayin ettirdik ona ki dilekçe gelecekse eşi aracılığıyla gelsin" dedi. İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi kapsamında kamu denetçileri eşliğinde kentteki bir otelde gazetecilerle buluşan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 5 denetmen, 150 uzman ve 100 yardımcı personelle hizmet verdiklerini söyledi. Toplamda 17 bin 585 başvuru aldıklarını ve bu başvuruların yüzde 80’inin elektronik ortamdan geldiğini belirten Malkoç, kamu kurumu veya çalışanlarıyla ilgili yaşanan sorunları vatandaşların ücretsiz olarak kendilerine posta, e-posta, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla aktarabileceğini anlattı. Alanında uzman kadroların vatandaşların idareyle ihtilaflarını çözmek için tavsiye kararlar verdiğini belirten Malkoç, "Avrupa ülkelerinde ombudsman kararlarına uyma oranı yüzde 80. Bizde ise ilk kurulduğumuzda yüzde 20’ydi şimdi 70’lere çıktık. Daha noktalara gideceğimiz kanaatindeyiz. Sürekli halkla temas halinde, halkın derdine derman olan, düşüncelerini aktaran medya mensupları ve yine halkın en geniş örgütlendiği kesim olan STK’lar bizim en büyük paydaşımız" diye konuştu. Türkiye’de hak arama noktasında vatandaşların genelde çekingen davrandığını kaydeden Şeref Malkoç, şunları söyledi: "Ancak biz insanımızın hak arama kültürünü teşvik ediyoruz. En büyük denetim vatandaşın denetimidir. Bir taraftan bu konuyu çok istismar edenler de oluyor. Oturuyor sabahtan akşama kadar ilgili kurumlara dilekçe yazıyor. Mesela bir yılda 250 başvuru yapan bir vatandaş oldu. 250’sini incelemek zorundayız. Bakıyoruz, yazdığı dilekçeler çok makul değil. Ne yapalım, dilekçe hakkını engelleyemezsin. Anayasal demokratik bir hak. Bunun üzerine çözüm olarak mahkemeye başvurarak eşini vasi tayin ettirdik ona ki dilekçe gelecekse eşi aracılığıyla gelsin. Bunun ortalamasını Türkiye’de yakalarsak çok daha iyi noktaya gelmiş olacağız." Malkoç, en çok eğitim, sigorta konularında başvurular aldıklarını, kamu hakkında en çok şikayeti de yine kamu çalışanlarının yaptığını bildirdi.