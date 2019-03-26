(Görüntülü) Kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeği hayata döndürdü
RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpek, yoldan geçen Ömer Yılmaz'ın kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndü. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için verilen mücadele anlarına ait görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı. Merkeze...
26 Mart 2019 Salı 10:14
RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpek, yoldan geçen Ömer Yılmaz'ın kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndü. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için verilen mücadele anlarına ait görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı. Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes almayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek ayılarak kendine geldi. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.