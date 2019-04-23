(Görüntülü) Kalp hastasına ambulans helikopterle sevk

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesi bulunan Kazım Bakır (76), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. İlçe merkezinde oturan Kazım Bakır, kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Bakır'ın kalp krizi şüphesi ile kent merkezine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri havalanarak İmranlı Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaptı. Bakır, ambulans helikopter ile getirildiği Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.