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(Görüntülü) Kalp hastası, 3 gündür kayıp (2)

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU Bursa'nın Karacabey ilçesinde oturan ve rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz'ı 3 gün önce tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan...

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU Bursa'nın Karacabey ilçesinde oturan ve rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz'ı 3 gün önce tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Şerif Yılmaz (46) için ilçe halkı seferber oldu. Ailesine yarım saatlik işi olduğunu söyleyerek çıktığı öğrenilen Yılmaz için Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK (Nilüfer Arama Kurtarma), ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma ve BAKUT (Bursa Arama Kurtarma) ekipleri çalışmalarını ortak sürdürüyor. Yılmaz'ın son olarak oturduğu Sazlıca köyünde görüldüğü öğrenildi. Ekipler çalışmalarını gelen istihbaratlar ve son bulgulara göre yoğunlaştırdı.

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