Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta uyuşturucu uygulamasında 33 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı uygulamada, 17'si uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla, toplam 33 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. 217 askerin...

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı uygulamada, 17'si uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla, toplam 33 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. 217 askerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı. 
Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun Narlı mevkiindeki uygulama noktasındaki uygulamada narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil de kullanıldı. Atos, araçların koltuk, bagaj, motor bölümü gibi yerlerine saklanmış uyuşturucuları anında buldu. 4 saatlik uygulamada eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu madde ile yakalanan 17 kişi, kaçak sigara ile yakalanan 2 kişi, tarihi eserlerle yakalanan 3 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328