(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri

KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Gıda Mühendisliği 10'uncu Öğrenci Kongresi'ne katılan öğrenci ve öğretim üyelerine Alpedo, 250 kiloluk dondurma ile özel gösteri hazırladı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongrenin ana sponsorlarından olan Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu, kongrenin ilk günündeki panel ve oturumların ardından öğrencileri tesislerinde ağırladı. 20 üniversiteden 250 öğrenci için akşam yemeğinden sonra özel dondurma şov düzenlendi. Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, çengele astığı 250 kiloluk tescilli Maraş Dondurması'nı satırla kesmeye başladı. Kervancıoğlu daha sonra kestiği dondurmayı davetlilere ikram etti. Kervancıoğlu'nun elinden satırı alan KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sinan Dayısoylu çengelde asılı dondurmayı kesti.



Gösterinin sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi. Öğrenciler, Maraş Dondurması'nı diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu belirtirken, ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını ve çok beğendiklerini söyledi.



Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahhramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş zaten dondurma ile ün saldığı için biz de Kahramanmaraş'ımıza gelen misafirlerimize dondurma şov gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ımız bu açıdan güzel bir tanıtmış olduk. Biz de Kahramanmaraş Alpedo-Kervan olarak zaten kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Bundan sonra da aynı görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her şey Kahramanmaraş için, her şey ülkemiz için" dedi.



TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de Kahramanmaraş'ın dondurmasının lezzetli olduğunu ancak yerinde yiyince çok daha değerli olduğunu söyledi. Menlik, "Maraş Dondurması'nı kesmeyi denedim ama beceremedim. Maraş Dondurması'ndan, Sami Beyin, Kervanhan'ın dondurmasından, Alpedo dondurmadan vazgeçmesinler. Biz, Sami Beyin peşini bırakmayacağı bundan sonra bunu en büyük şehirlerde, en ücra yerlerde bile görmek istiyoruz bu dondurmayı" diye konuştu.



SELIŞIK: DONDURMA, HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR



FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise hem dondurmanın hem de şovun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ama dondurma sektörü bizim için çok önemli çünkü sadece dondurma yapımı değil, bu ondurmanın üretiminde kullanılan süt hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Sektöre sadece işleme anlamında değil hayvancılık anlamında da bir katkı sağlıyor Sami Bey. Onun için bunun ihracatının artırılması bizim için çok daha önemli. Çünkü ihracat arttıkça süt üretimi de artmak zorunda kalacak ve yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi.